Hamburg (ots) -Metadaten statt Datenzentralisierung: x1F erklärt, wie Banken und Versicherer KI-Agenten erfolgreich einsetzen.Bei der Einführung von KI-Agenten in Finanzinstituten kommt es nicht auf die zentrale Zusammenführung aller Daten an - entscheidend sind die Metadaten. Das betont Thomas Ertl, Head of Data Management beim Technologieunternehmen x1F, in einer aktuellen Einschätzung zur KI-Reife im Finanzsektor. Während viele Banken und Versicherer erste KI-Anwendungen erfolgreich im Einsatz haben, stehen sie beim Schritt zu eigenständig arbeitenden KI-Agenten noch am Anfang."Entscheidend sind die Metadaten - das Wissen darüber, welche Informationen wo liegen und wie die Systeme zusammenspielen", erklärt Thomas Ertl. "So lassen sich KI-Agenten über Systemgrenzen hinweg orchestrieren, ohne alle Daten zentral zusammenzuführen." Damit widerspricht er der verbreiteten Annahme, für den Einsatz autonomer KI-Agenten müsse zunächst eine vollständige Datenzentralisierung erfolgen.KI-Anwendungen mit nachgewiesenem NutzenZahlreiche Finanzinstitute nutzen bereits große Sprachmodelle als interne Wissenssysteme, die Zeit bei der Suche und Dokumentenauswertung sparen. Im Bankensektor kommen KI-gestützte Kreditentscheidungen zum Einsatz, Versicherer setzen KI in Vertrieb, Underwriting und Schadenbearbeitung ein. Der Trend bewegt sich dabei zunehmend in Richtung offensiver KI-Anwendungen, bei denen Systeme nicht mehr nur reagieren, sondern aktiv Prozesse anstoßen und mit anderen Systemen interagieren.Technologieoffene Architektur als VoraussetzungFür den systemübergreifenden Einsatz von KI-Agenten reichen die Lösungen einzelner Softwareanbieter allein nicht aus, so Ertl. Jeder Anbieter operiere zunächst innerhalb seines eigenen technologischen Ökosystems, während Unternehmensprozesse über mehrere Systeme verlaufen. Notwendig sei daher eine technologieoffene Ebene, die Agenten verschiedener Anbieter zusammenführt.Regulierung und Governance von Beginn an einplanenMit zunehmender Autonomie von KI-Systemen wachsen auch die Anforderungen an Nachvollziehbarkeit, Governance und Cybersicherheit. Gegenüber Aufsichtsbehörden müsse transparent sein, wie Entscheidungen zustande kommen. Fehlende Kontrolle könne darüber hinaus zum Reputationsrisiko werden.Empfehlung: Jetzt mit beherrschbaren Anwendungsfällen startenInstituten, die den nächsten Entwicklungsschritt angehen wollen, empfiehlt Ertl, nicht auf eine vollständige KI-Infrastruktur zu warten, sondern mit klar definierten, beherrschbaren Anwendungsfällen zu beginnen. Er geht davon aus, dass 2026 für viele Institute das Jahr der Konzeptnachweise sein wird und 2027 die Priorisierung und Skalierung erfolgreicher Anwendungen folgt. Dabei dürfe das Change Management nicht unterschätzt werden: Wenn sich Rollen durch KI verändern oder Aufgaben neu zugeschnitten werden, müsse dieser Wandel aktiv begleitet werden.Über x1Fx1F ist ein führender Anbieter integrierter Lösungen mit besonderem Fokus auf die Financial Services Industry. Das Portfolio reicht von wirkungsvollen End-to-End-Prozessen bis hin zur digitalen Transformation und dem Betrieb als Managed Services.www.x1f.oneMarketing & Communication+49 89 589395-600marketing@x1f.oneOriginal-Content von: X1F GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160371/40000218