Hamburg (ots) -In "The Chosen in the Wild with Bear Grylls" tauschen die Darsteller der erfolgreichen Jesus-Serie "The Chosen" ihre Filmkulissen gegen die Wildnis Nordamerikas. Gemeinsam mit dem international bekannten Abenteurer Bear Grylls stellen sie sich ungewohnten Herausforderungen und sprechen über persönliche Erfahrungen, Zweifel und ihren Glauben. Bibel TV zeigt das Format ab 07. November erstmals im deutschen Free-TV.Hinter der Produktion stehen 5&2 Studios, The Natural Studios sowie Workerbee. Als Executive Producer fungieren unter anderem The Chosen-Schöpfer Dallas Jenkins und Bear Grylls. Die US-Weltpremiere fand am 9. August 2026 statt.Mit dabei in der Wildnis sind Jonathan Roumie, Elizabeth Tabish, Paras Patel, Noah James und Luke Dimyan, die in "The Chosen" Jesus, Maria Magdalena, Matthäus, Andreas und Judas verkörpern. Auch Serienschöpfer Dallas Jenkins nimmt an den Abenteuern teil. Die Gruppe erkundet unter anderem die Canyonlands in Utah, die Wüste des Great Basin und die Wälder der Adirondacks. Abseilaktionen und ungewohnte Überlebenssituationen fordern die Teilnehmer körperlich heraus.Im Mittelpunkt stehen jedoch nicht allein die Mutproben. In Gesprächen am Lagerfeuer und unterwegs erzählen die Schauspieler, wie die langjährige Auseinandersetzung mit ihren biblischen Figuren sie geprägt hat und welche persönlichen Erfahrungen sie mit den Herausforderungen des Lebens verbinden.Ihr Gastgeber Bear Grylls ist nicht nur ein Abenteurer. Der 1974 in Nordirland geborene Brite diente drei Jahre bei einer britischen Spezialeinheit und wurde durch Fernsehformate wie "Man vs. Wild" und "Running Wild" weltweit bekannt. Von 2009 bis 2024 war er Chief Scout der britischen Pfadfinder. Neben seinen spektakulären Expeditionen prägt vor allem sein christlicher Glaube sein öffentliches Wirken. In seinen Büchern "Soul Fuel" und "The Greatest Story Ever Told", einer Nacherzählung des Lebens Jesu, beschreibt Grylls den Glauben als tragendes Fundament seines Lebens. Für ihn ist Christus nicht nur eine Zuflucht in schwierigen Zeiten, sondern eine grundlegende Orientierung. Diese persönliche Perspektive verleiht auch den Begegnungen in "The Chosen in the Wild" eine besondere Tiefe."The Chosen in the Wild mit Bear Grylls". Reality-Show, 2026. Ab 07.November im Free TV auf Bibel TV. Sendedaten im November: jeweils Sa., nach "The Chosen". 07.11., 21:45 Uhr; 14.11., 22:00 Uhr; 21.11., 21:45 Uhr und 28.11., 22:00 Uhr.Außerdem sind alle Folgen in der kostenlosen Premium-Mediathek von Bibel TV zu finden - auch auf Englisch mit deutschen Untertiteln.Über Bibel TV: Bibel TV ist ein christlich-ökumenisches Medienhaus mit Sitz in Hamburg und größtenteils durch Spenden finanziert. Neben dem 24-stündigen Fernsehprogramm und einem Programmheft gehören zu dem Angebot von Bibel TV eine Mediathek, verschiedene Apps und Social Media-Kanäle. Auf seiner Streaming-Plattform verbreitet Bibel TV auch christlichen Content anderer Anbieter (EWTN, Hope TV, K-TV). Über www.meingottesdienst.com/ überträgt Bibel TV Live-Gottesdienste aller christlichen Konfessionen mit über 120 Partner-Gemeinden. Bibel TV ist über ASTRA sowie in Deutschland über DVBT2 HD zu empfangen. Bibel TV ist eine gemeinnützige GmbH und hat 16 Gesellschafter, dazu gehören die katholische und die evangelische Kirche in Deutschland mit jeweils 12,75 % der Anteile.Pressekontakt:Bibel TV Stiftung gGmbHWandalenweg 2620097 HamburgTel.: +49 (0) 40 / 44 50 66-17Fax: +49 (0) 40 / 44 50 66-18E-Mail: presse@bibeltv.deOriginal-Content von: Bibel TV, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/55188/6373619