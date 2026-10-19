Die Vonovia-Aktie kommt einfach nicht zur Ruhe. Während sich der DAX zuletzt vergleichsweise stabil gezeigt hat, steht der Immobilienkonzern weiterhin massiv unter Druck und notiert inzwischen nur noch knapp über seinem Jahrestief. Dabei läuft das eigentliche Vermietungsgeschäft gar nicht so schlecht. Warum verkaufen Anleger trotzdem ihre Aktien und könnte sich nach den heftigen Kursverlusten bald wieder eine Einstiegschance ergeben? Vonovia-Aktie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de