Die Vonovia-Aktie kommt nicht aus der Defensive. Am heutigen Montag notierte das Papier im frühen Handel nur wenige Cent über dem jüngsten Tief seit 2023 bei 16,185 €. Für die Nervosität sorgt die politische Großwetterlage in Berlin. Was bedeutet die mögliche Regierungsbildung in der Hauptstadt für die Aktionäre? Berlin rückt in den Mittelpunkt In Berlin entscheiden Grüne und SPD demnächst darüber, ob sie Koalitionsverhandlungen mit der Linkspartei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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