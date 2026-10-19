Die Verbio-Aktie setzt ihre Erholung fort. Am Montag kletterte das Papier des Biospritherstellers im frühen Handel bis auf 31,10 € und damit auf den höchsten Stand seit Ende September, rund eine Stunde nach Xetra-Start standen noch 30,26 € und ein Zuwachs von 1,4% zu Buche. Seit Donnerstagabend summiert sich der Anstieg auf bis zu 21,5%. Trägt die politische Debatte um E20-Benzin eine nachhaltige Neubewertung? Politik liefert den Auslöser Bundesverkehrsminister ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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