Nach dem heftigen Kursrutsch der vergangenen Wochen gibt es bei Almonty wieder Hoffnung. Die Aktie zeigt sich am Montag vorbörslich deutlich stärker und könnte damit einen ersten Erholungsversuch starten. Gleichzeitig stehen mit dem heutigen Investor Day neue Unternehmensmeldungen an. Doch reicht das bereits für eine Trendwende oder bleibt die jüngste Kurserholung nur ein kurzes Aufbäumen? Ein Blick auf den Chart und die weiteren Aussichten zeigt, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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