Harsewinkel (ots) -Beruflich eingespannt, familiär stark eingebunden und gesundheitlich zunehmend unter Druck: Viele Frauen ab 40 haben bereits mehrere Diäten und Fitnessprogramme ausprobiert, ohne ihre Fortschritte langfristig halten zu können. Dabei fehlt es ihnen häufig weder an Wissen noch an Motivation. Vielmehr passen die üblichen Vorgaben kaum zu ihrer Lebensrealität. Doch wie lässt sich das ändern?Nach einem langen Arbeitstag warten zu Hause häufig weitere Aufgaben. Die Kinder brauchen Unterstützung, der nächste Einkauf muss organisiert werden und vielleicht benötigen auch die eigenen Eltern Hilfe. Für viele Frauen ab 40, die als Führungskraft, Selbstständige oder Angestellte mit hoher Verantwortung arbeiten, gehört diese Mehrfachbelastung zum Alltag. Während sie beruflich sehr eingespannt sind und privat zahlreiche Verpflichtungen koordinieren, bleibt die eigene Gesundheit häufig auf der Strecke. Dabei wissen die meisten längst, welche Lebensmittel gesund sind und dass regelmäßige Bewegung wichtig wäre. Schwieriger ist es, entsprechende Gewohnheiten auch dann beizubehalten, wenn eine Woche anders läuft, als geplant, Termine länger dauern oder familiäre Verpflichtungen dazwischenkommen. Strenge Diäten und feste Trainingspläne geraten unter solchen Bedingungen schnell ins Wanken. Zurück bleiben Frustration und das Gefühl, erneut an den eigenen Vorsätzen gescheitert zu sein. "Viele Frauen versuchen dann, mit noch mehr Disziplin gegenzusteuern. Dabei übersehen sie, dass ein Programm, das ihren Alltag nicht berücksichtigt, selbst mit größter Motivation kaum dauerhaft funktionieren kann", erklärt Alex Thomas von LIFEWERK."Wer bereits den ganzen Tag Verantwortung trägt, braucht keine zusätzlichen Regeln, die ständig kontrolliert werden müssen. Sinnvoller ist es, Veränderungen so zu gestalten, dass sie sich auch in stressigen Wochen umsetzen lassen", ergänzt Steffi Thomas. Diesen Gedanken verfolgen Alex Thomas und Steffi Thomas mit LIFEWERK, ihrem Online-Coaching für Frauen ab 40 mit Doppelbelastung. Als Eltern zweier Töchter und Unternehmer kennen sie selbst die Herausforderung, Familie, Beruf und die eigene Gesundheit miteinander zu vereinbaren. Diese Erfahrung fließt auch in ihre Arbeit ein: Während Steffi Thomas als Head-Ernährungsberaterin den ernährungsbezogenen Bereich verantwortet, begleiten beide ihre Kundinnen persönlich dabei, Ernährung, Bewegung und mentale Gesundheit Schritt für Schritt in ihren Alltag zu integrieren. Seit 7 Jahren arbeitet LIFEWERK auf diese Weise mit Frauen und Familien und erwartet im laufenden Jahr die tausendste Kundin. Wie die Begleitung konkret aussieht, richtet sich dabei nicht nach einem festen Schema, sondern nach der jeweiligen individuellen Lebenssituation.Weshalb ein einheitlicher Ernährungsplan häufig nicht ausreichtWie eine Veränderung konkret aussehen kann, hängt stark von der Lebenssituation der jeweiligen Frau ab. Arbeitszeiten, Hormonumstellung oder Wechseljahre, familiäre Verpflichtungen und persönliche Gewohnheiten sowie der Gesundheitsstatus unterscheiden sich teilweise erheblich. Einheitliche Ernährungspläne, Trainingsvorgaben oder Videokurse können diese Unterschiede nur begrenzt berücksichtigen. Alex Thomas und Steffi Thomas setzen deshalb bereits vor den ersten Veränderungen an und verschaffen sich zunächst ein genaues Bild vom Alltag der Kundin.Dafür führen sie ein persönliches Onboarding durch und sprechen unter anderem darüber, wie die Frau arbeitet, ob Kinder zu versorgen sind, Reisen anstehen oder z. B. zusätzliche familiäre Verpflichtungen bestehen. Auch Essensvorlieben und gesundheitliche Voraussetzungen sowie Unverträglichkeiten fließen in die Planung ein, wobei medizinische Beschwerden grundsätzlich ärztlich abgeklärt und behandelt werden müssen. "Wir wollen zuerst verstehen, wie eine Frau tatsächlich lebt. Erst danach lässt sich sinnvoll entscheiden, welche Veränderungen für sie überhaupt realistisch sind", erklärt Alex Thomas. Auf dieser Grundlage entwickeln sie gemeinsam mit der Kundin konkrete Abläufe für Ernährung, Bewegung und neue Gewohnheiten, die sich mit ihren beruflichen und privaten Verpflichtungen vereinbaren lassen.Gesunde Ernährung darf nicht zur zusätzlichen Familienaufgabe werdenWie wichtig diese individuelle Planung ist, zeigt sich besonders beim Essen. Denn selbst wenn eine Kundin ihre Ernährung verändern möchte, entscheidet sie im Familienalltag selten nur für sich. Kinder und Partner haben eigene Vorlieben, gemeinsame Mahlzeiten müssen organisiert werden und nach einem langen Arbeitstag bleibt oft wenig Zeit zum Kochen. Müsste die Kundin nun dauerhaft mehrere Gerichte zubereiten oder zusätzlich für sich einkaufen, würde aus der Ernährungsumstellung schnell eine weitere Aufgabe. Steffi Thomas bringt deshalb als Ernährungsberaterin und zweifache Mutter ihre fachliche Erfahrung ein, um gemeinsam mit den Kundinnen praktikable Lösungen für die tägliche Ernährung zu entwickeln. "Wenn eine Frau jeden Tag neu überlegen muss, was sie für sich und ihre Familie kocht, wird gesunde Ernährung schnell zur nächsten Belastung", erklärt Steffi Thomas. "Deshalb achten wir darauf, dass die Planung nicht nur ernährungsphysiologisch sinnvoll ist, sondern auch zu den Menschen passt, die gemeinsam am Tisch sitzen."Damit die Ernährung auch in unterschiedlich verlaufenden Wochen planbar bleibt, können die Kundinnen ihre Mahlzeiten bereits vor dem Einkauf an anstehende Termine und die Wünsche ihrer Familie anpassen. Eine eigene All-in-One-Ernährungs-App stellt dafür Wunsch-Rezepte, Einkaufslisten und weitere Hilfsmittel bereit. Ergänzend können die Kundinnen über eine Community-App unabhängig von persönlichen Terminen auf weitere Inhalte und Community-Angebote zugreifen.Wie Bewegung auch in einem vollen Alltag ihren Platz findetBei der Bewegung entsteht eine andere Herausforderung: Ein Training lässt sich nur dann regelmäßig umsetzen, wenn dafür im richtigen Moment auch Zeit bleibt. Feste Termine sind für Frauen mit wechselnden Arbeitszeiten, Hormonumstellung oder familiären Verpflichtungen deshalb oft schwer einzuhalten. Alex Thomas und Steffi Thomas bieten bei LIFEWERK Online-Gruppentrainings an sechs Tagen pro Woche an, um den Kundinnen mehr Spielraum und maximale Flexibilität zu geben. Je nachdem, wie ihr Tag verläuft, können sie vor der Arbeit, in einer passenden Pause, nach Feierabend oder unterwegs im Hotel, sowie am Wochenende teilnehmen.Diese Flexibilität ermöglicht es Frauen im gesamten DACH-Raum, die Trainings örtlich und zeitlich völlig flexibel zu nutzen. Wann und wie häufig sie teilnehmen, richtet sich nach ihren persönlichen Möglichkeiten und Wünschen. "Wenn eine Kundin ohnehin einen vollen Terminkalender hat, bringt es wenig, ihr einen Trainingsplan aufzuerlegen, den sie nur unter idealen Bedingungen einhalten kann", erklärt Alex Thomas.Warum langfristige Veränderung mehr als einen guten Plan brauchtWie gut ein Konzept langfristig funktioniert, zeigt sich allerdings häufig erst dann, wenn die Umsetzung ins Stocken gerät. Viele Frauen haben bereits Online-Angebote erlebt, bei denen sie nach der Anmeldung hauptsächlich Videos erhalten und anschließend selbst dafür sorgen müssen, die Inhalte dauerhaft umzusetzen. LIFEWERK setzt deshalb bewusst auf persönlichen Kontakt: Alex Thomas und Steffi Thomas bleiben selbst im Austausch mit ihren Kundinnen, während das Team sie so unterstützt, dass dafür ausreichend Zeit bleibt. Alex Thomas führt beispielsweise die Erst- und Strategiegespräche persönlich. Darüber hinaus begleiten die Experten ihre Kundinnen über WhatsApp, Telefonate, Live-Sprechstunden und regelmäßige Feedbackgespräche. Stellen sie dabei fest, dass vereinbarte Schritte über längere Zeit ausbleiben, warten sie nicht darauf, dass die Kundin selbst um Hilfe bittet, sondern nehmen aktiv Kontakt zu ihr auf. Gemeinsam klären sie, was die Umsetzung gerade erschwert und welche Anpassungen sinnvoll sind - manchmal braucht es dabei auch einen freundlichen, aber bestimmten Anstoß.Bei aller Motivation dürfen die Kundinnen jedoch eines nicht vergessen: Sie müssen nicht von heute auf morgen ihr gesamtes Leben verändern. Gerade nach mehreren erfolglosen Abnehmversuchen liegt es nahe, diesmal besonders konsequent vorzugehen und Ernährung, Bewegung und weitere Gewohnheiten gleichzeitig anzugehen. Für einen ohnehin anspruchsvollen Alltag kann daraus jedoch schnell die nächste Überforderung entstehen. "Es geht nicht darum, möglichst viel auf einmal zu verändern. Wir schauen gemeinsam, welcher Schritt jetzt sinnvoll ist, und gehen erst weiter, wenn dieser auch im Alltag funktioniert", erklärt Alex Thomas.Dabei spielt auch die mentale Begleitung eine wichtige Rolle. Denn selbst wenn Ernährung und Bewegung im Alltag funktionieren, können über Jahre gewachsene Gewohnheiten Veränderungen erschweren. Im Coaching arbeiten Alex Thomas und Steffi Thomas deshalb auch daran, der eigenen Gesundheit wieder einen festen Platz im Alltag zu geben, ohne daraus einen zusätzlichen Anspruch auf ständige Selbstoptimierung zu machen. Der erste Coaching-Zyklus dauert bei LIFEWERK etwa sechs bis 12 Monate. Dadurch haben die Kundinnen Zeit, neue Routinen über unterschiedliche berufliche und familiäre Phasen hinweg zu erproben und nach und nach zu festigen.Von jahrelangen Abnehmversuchen zu neuer Lebensqualität: Zwei Kundinnen berichten von ihren ErfolgenWas sich verändern kann, wenn Ernährung und Bewegung tatsächlich zum eigenen Alltag passen, zeigt das Beispiel von Nadine. Sie ist Anfang 40, trägt internationale Finanzverantwortung in einem Weltkonzern und ist beruflich regelmäßig unterwegs. Nach langen Arbeitstagen fehlte ihr häufig die Energie, privat noch etwas zu unternehmen. Trotzdem versuchte sie zunächst, ihre Gewichtsprobleme mit mehr Sport in den Griff zu bekommen, obwohl ihr dafür eigentlich Zeit und Kraft fehlten. Bei LIFEWERK lernte sie, ihre Ernährung vorausschauender zu planen und Bewegung so in ihren Alltag einzubauen, dass sie auch auf Geschäftsreisen möglich blieb. Nach eigenen Angaben verlor Nadine innerhalb von neun bis zehn Monaten zunächst rund 20 Kilogramm, inzwischen sind es insgesamt 28 Kilogramm. Für sie zählt jedoch nicht allein der Gewichtsverlust: Nach der Arbeit habe sie wieder mehr Energie, ihre Ernährung überlasse sie nicht mehr dem Zufall und auch ihre mentale Stärke habe sie zurückgewonnen.Auch Ines hatte bereits einen langen Weg hinter sich, als sie mit 61 Jahren zu LIFEWERK kam. Zahlreiche Diäten, ärztliche Empfehlungen und weitere Abnehmversuche hatten zuvor nicht dazu geführt, dass sie ihr Gewicht dauerhaft reduzieren konnte. In den ersten drei Monaten der Zusammenarbeit verlor sie nach eigenen Angaben 30 Kilogramm, nach sieben bis acht Monaten waren es 47 Kilogramm und später insgesamt mehr als 50 Kilogramm. Vor allem aber gelingt es ihr inzwischen, das reduzierte Gewicht seit vielen Monaten zu halten. Auch körperlich spürt Ines nach eigener Aussage Veränderungen: Sie könne ihren Alltag wieder besser bewältigen und sei nicht mehr ständig auf Schmerztabletten angewiesen. Dabei handelt es sich um ihre persönliche Erfahrung, aus der sich keine allgemeine oder medizinisch garantierte Wirkung des Coachings ableiten lässt. Medizinische Diagnosen, Behandlungen und eine individuelle ärztliche Beratung kann und soll das Coaching nicht ersetzen.Mit LIFEWERK muss die eigene Gesundheit nicht auf später wartenDie Erfahrungen von Nadine und Ines zeigen zugleich, dass es langfristig um mehr geht als um möglichst schnelle Erfolge auf der Waage. Neue Gewohnheiten müssen sich erst festigen und auch über unterschiedliche Lebensphasen hinweg Bestand haben. Manche Kundinnen entscheiden sich deshalb nach dem ersten Coaching-Zyklus dafür, die Zusammenarbeit mit LIFEWERK fortzusetzen. Sie möchten ihr Gewicht weiter stabilisieren, die mentale Begleitung beibehalten oder sich weiterhin mit Frauen austauschen, die vor ähnlichen Herausforderungen stehen.Diesen Austausch ermöglicht LIFEWERK auch über freiwillige Community-Veranstaltungen wie Kochkurse, Sportevents, Seminare und Bootcamps. Sie ergänzen die reguläre Online-Begleitung, sind aber keine Voraussetzung für die Teilnahme am Coaching. Langfristig möchten Alex Thomas und Steffi Thomas erreichen, dass ihre Kundinnen immer sicherer darin werden, selbst gute Entscheidungen für ihre Gesundheit zu treffen. "Unser Ziel ist nicht, dass eine Frau möglichst lange auf unsere Vorgaben angewiesen ist. Sie soll für sich herausfinden, was ihr wirklich guttut und dieses Wissen irgendwann selbstverständlich in ihrem eigenen Leben nutzen können", erklärt Steffi Thomas abschließend.Sie möchten Ihre Gesundheit nicht länger auf später verschieben und suchen nach einer Lösung, die sich mit Beruf und Familie vereinbaren lässt? Dann melden Sie sich jetzt bei den Experten von LIFEWERK (http://life-werk.de/online) und lassen Sie sich unverbindlich beraten!Pressekontakt:LIFEWERK GmbHVertreten durch: Alexander ThomasE-Mail: info@life-werk.deWebseite: https://www.life-werk.de/onlineOriginal-Content von: LIFEWERK GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183663/6373622