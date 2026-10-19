Eine Studie des BNE zeigt: Netzbetreiber nutzen das Instrument der Spitzenkappung so gut wie gar nicht, um mehr Photovoltaik und Windenergie anzuschließen. Sie setzen lieber auf den Neubau von Infrastruktur. Viele Netzbetreiber in Deutschland verzichten auf die Möglichkeit, über die sogenannte Spitzenkappung mehr PV- und Windenergieleistung anzuschließen. Das zeigt eine Hintergrundanalyse des Bundesverbands Neue Energiewirtschaft (bne). Demnach dokumentierten von 83 untersuchten Netzbetreibern lediglich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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