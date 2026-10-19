Umtauschvolumen von 17,75 Mio. Euro Die UBM Development AG hat für ihren neuen Green Bond 2026/31 (ISIN: AT0000A3XXXX) bislang ein Gesamtzeichnungsvolumen von 47,2 Mio. Euro erreicht und nähert sich somit in großen Schritten der Zielmarke von 50 Mio. Euro. Das am vergangenen Freitag beendete Umtauschangebot an Inhaber der UBM Anleihe 2023/27 hat dabei rd. 17,75 Mio. Euro eingebracht (Umtauschquote von 35,5%), der Rest entfällt auf Neuzeichnungen. Die fünfjährige UBM Anleihe 2026/31 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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