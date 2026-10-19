Warum sind Makler mit jungen Inhabern für Käufer derzeit so attraktiv? Neben reinem Umsatzwachstum sichern sie interne Nachfolgen, beschleunigen die Integration und stärken das Employer Branding. Es wird der Unternehmensverkauf von jungen Maklern aus Käuferseite behandelt. Ein Artikel von Pascal Wannicke, Geschäftsführer der SECHZEHN54 GmbHIm letzten Beitrag wurden die Ursachen und Gründe für den Unternehmensverkauf von jungen Maklern, also Maklern bis zu einem Alter von ca. 45 Jahren, erläutert. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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