Unterföhring (ots) -Fußball-Weltmeister Mats Hummels und Ex-Bundesliga-Profi Moritz Leitner greifen an! Ihr großes Ziel: Der PadelCity Cup 2026. Gemeinsam mit zahlreichen weiteren Prominenten treten sie am Samstag, 21. November bei der "Promi Padel WM - Wer holt den PadelCity Cup?" an und tauschen Fußballplatz gegen den Padel-Court. ProSieben überträgt das sportliche Entertainment-Event ab 20:15 Uhr live aus Oberhausen.Insgesamt spielen zehn Zweierteams bei der "Promi Padel WM - Wer holt den PadelCity Cup?" gegeneinander. Wieder am Start sind die beiden Titelverteidiger von 2025: Christoph Kramer und Marc Rzatkowski wollen zum zweiten Mal den PadelCity Cup gewinnen. Bei der Premiere im vergangenen Jahr setzten sich die zwei im Finale gegen Steven Gätjen und Mischa Zverev durch und holten den ersten Titel der "Promi Padel WM".Mit Beachvolleyball-Olympiasiegerin und -Weltmeisterin Laura Ludwig und dem vielfachen Tennis-ATP-Sieger Tommy Haas gehen zwei echte Ballkünstler an den Start. Mit "Sports Creator of the Year" Paula Enzweiler, Podcaster Tommi Schmitt, Moderator Matthias Opdenhövel und Sänger Sasha stehen vier weitere Siegertypen für den Kampf um den PadelCity Cup auf dem Court.Steven Gätjen, Elmar Paulke und Jerry Vsan führen durch einen abwechslungsreichen Abend voller Sport, Entertainment und Spaß rund um die derzeit wohl trendigste Sportart der Welt.Tickets für die "Promi Padel WM - Wer holt den PadelCity Cup?" sind ab sofort erhältlich unter: https://tinyurl.com/promipadelwm2026Sie wissen nicht, was Padel ist?Padel zählt zu den am schnellsten wachsenden Sportarten weltweit und begeistert immer mehr Menschen auch in Deutschland. Die Rückschlagsportart vereint Elemente aus Tennis und Squash und wird auf einem von Glas- und Gitterwänden umgebenen Court gespielt. Diese sind Teil des Spiels und sorgen für spektakuläre Ballwechsel, schnelle Reaktionen und jede Menge Unterhaltung.Produziert wird "Promi Padel WM - Wer holt den PadelCity Cup?" von i&u Studios im Auftrag von ProSieben."Promi Padel WM - Wer holt den PadelCity Cup?" - am Samstag, 21. November 2026, um 20:15 Uhr (live) auf ProSieben und streamen auf JoynPressekontakt:Tina LandTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1192Tina.Land@ProSiebenSat1.comPhoto Production & EditingSusanne Karl-MetzgerTel.: +49 (0) 89 95 07 - 1173Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/6373661