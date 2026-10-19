Köln (ots) -Die fotocommunity, eine der größten deutschsprachigen Fotoplattformen, hat anlässlich ihres 25-jährigen Bestehens eine neue, kostenlose App für iOS und Android veröffentlicht, die sich auf den Kern der Community konzentriert: Fotos zeigen, Fotos ansehen und mit den Menschen dahinter ins Gespräch kommen.Während auf großen Plattformen Video-Clips das einzelne Fotobild verdrängen und Algorithmen die Sichtbarkeit bestimmen, setzt die fotocommunity auf aktive Beteiligung. Im Mittelpunkt stehen die Geschichten hinter den Bildern, der Austausch untereinander und das gemeinsame Lernen, bis hin zu Fototouren und persönlichen Treffen. Die Reichweite ist eine ehrliche: Die Fotos finden ihr Publikum bei Menschen, die selbst fotografieren, genau hinschauen und echte Rückmeldung geben.Den Feed innerhalb der neuen App steuern die Nutzerinnen und Nutzer selbst. Sie abonnieren Themenwelten wie Analog, Architektur oder Streetfotografie und legen fest, wie viel Raum die Bilder ihrer Kontakte bekommen. Wer Neues entdecken möchte, holt sich gezielt Fotos anderer Mitglieder dazu und verlässt so die eigene Bubble. Ein Upload-Button ist auf jedem Screen erreichbar, sodass Fotos direkt vom Smartphone in die Community gelangen. Zum Austausch gehören Folgen, Loben, Kommentieren, Favoriten und ein direkter Chat. Die Anmeldung erfolgt mit dem bestehenden fotocommunity Account. Das eigene Profil, die Fotos und Kontakte sind sofort verfügbar. Weitere Funktionen folgen schrittweise."Wir spüren ein großes Bedürfnis von Fotografinnen und Fotografen, sich wirklich über Fotos auszutauschen", sagt Leonhard Steinberg, Director fotocommunity & Digital Solutions der Five Monkeys Group. "Die App bringt genau das mit dem Smartphone in die eigene Hosentasche."Die App ist kostenlos im App Store (ab iOS 17.0) und bei Google Play (ab Android 9) erhältlich, auf Deutsch und Englisch.Über die fotocommunitySeit 25 Jahren zeigen 1,7 Millionen Mitglieder hier ihre Bilder, lernen in der Fotoschule und treffen sich in Gruppen und Stammtischen. Betreiber ist die Five Monkeys Imaging GmbH, ein Unternehmen der Five Monkeys Group.Weitere Infos unter: https://news.fotocommunity.de/neue-app/Pressekontakt:Leonhard Steinberg, leonhard.steinberg@fivemonkeys.groupOriginal-Content von: Five Monkeys Imaging GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183662/6373670