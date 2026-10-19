Zürich - Der globale Markt für Katastrophenleihen dürfte im laufenden Jahr den Höchstwert vom Vorjahr noch übertreffen. Nach einem ruhigen dritten Quartal dürfte die Emissionstätigkeit im Schlussquartal 2026 deutlich anziehen, heisst es in einer Studie des französischen Rückversicherers Scor. Bis Ende September seien bisher Katastrophenleihen im Umfang von 18,5 Milliarden US-Dollar emittiert worden, so der am Montag von Scor veröffentlichte ILS-Marktbericht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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