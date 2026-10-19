DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
JAB HOLDINGS 18/29 DE000A191XXX 20.10.2026 00:00 CET
JAB HOLDINGS 17/28 DE000A19HXXX 20.10.2026 00:00 CET
JAB HOLDINGS 20/27 DE000A28VXXX 20.10.2026 00:00 CET
JAB HOLDINGS 19/27 DE000A2SBXXX 20.10.2026 00:00 CET
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
JAB HOLDINGS 18/29 DE000A191XXX 20.10.2026 00:00 CET
JAB HOLDINGS 17/28 DE000A19HXXX 20.10.2026 00:00 CET
JAB HOLDINGS 20/27 DE000A28VXXX 20.10.2026 00:00 CET
JAB HOLDINGS 19/27 DE000A2SBXXX 20.10.2026 00:00 CET
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