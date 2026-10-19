NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BP von 520 auf 550 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Marktkonsens preise das Aufwärtspotenzial nach dem starken Zwischenbericht schon weitgehend ein, schrieb Mark Wilson in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Die Anleger honorierten den Schuldenabbau des Ölkonzerns. Die jüngst für Mitte Dezember angekündigte Veranstaltung zur Strategie und zum Ausblick dürfte ein wichtiges Ereignis werden, um die Wachstums- und Ertragsaussichten mit dem Schuldenabbau zu verknüpfen und in den Anlegerfokus zu rücken./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 02:19 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 02:19 / ET

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