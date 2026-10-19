Jedes Kind in Amerika soll eine SpaceX-Aktie bekommen, der neue Tesla Roadster soll sogar fühlen können. Was Musk mit seinen Ankündigungen bezweckt und was sie für Ihr Depot bedeuten. Elon Musk spielt den Weihnachtsmann für Amerikas Kinder. Im nächsten Jahr will der Milliardär jedem Kind in den Vereinigten Staaten eine seiner SpaceX-Aktien schenken. "Das wird die erste von vielen sein", schrieb Musk am Montag auf seiner Plattform X. Wie die Aktien ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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