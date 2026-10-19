Original-Research: Agilyx ASA - von Montega AG



19.10.2026 / 12:15 CET/CEST

Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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Einstufung von Montega AG zu Agilyx ASA Unternehmen: Agilyx ASA ISIN: NO0010872468 Anlass der Studie: Initiation of Coverage Empfehlung: Kaufen seit: 19.10.2026 Kursziel: 3,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA

Von Red Flag zum Grünen Punkt



Agilyx ist ein am deutschen Kapitalmarkt noch weitgehend unbekannter Akteur im Bereich des Plastikrecyclings. Im Gegensatz dazu ist die Marke 'Der Grüne Punkt', hinter der der Recyclingspezialist 'Green Dot Global' steht, wesentlich bekannter. Seit April 2026 hält Agilyx eine Mehrheitsbeteiligung von 50,1% an GDG infolge einer strategischen Neuausrichtung, die den Konzern von einem cash-intensiven, US-fokussierten Projektentwickler zu einer cash-generierenden Recycling-Plattform mit Fokus auf den europäischen Recycling-Markt transformiert hat.



Nachdem die Konzern- und Bilanzstruktur stark vereinfacht wurde (u.a. Exit aller Joint Ventures in den USA), bilden die drei komplementären Segmente von GreenDot heute den operativen Kern von Agilyx: (1) die Teilhabe am Dualen System (EPR) mit einem Marktanteil von ca. 16% in Deutschland bietet Zugang zu mehr als 90.000 Firmenkunden und jährlich rund 200.000 Tonnen Kunststoffverpackungsmüll, der (2) in mittlerweile sechs Recycling-Anlagen in fünf Ländern mechanisch recycelt (Mechanical Recycling) und als hochwertiges Rezyklat in neuen Kunststoffprodukten verwendet wird. Für komplexe und stark verunreinigte Abfallströme sollte zukünftig das (3) proprietäre Know-how von Agilyx im Chemical Recycling massiv an Bedeutung gewinnen.



Aufgrund strenger Vorgaben für Rezyklate (2030: 10-35%; 2040: 65%) dürfte sich durch die neue EU-Verpackungsverordnung (PPWR) die Nachfrage nach recyceltem Kunststoff in Europa bis zum Ende dieses Jahrzehnts voraussichtlich auf 5,4 Mio. Tonnen mehr als verdoppeln. Bis 2040 wird mit einer weiteren Verdopplung auf 11,5 Mio. Tonnen p.a. gerechnet. Wir sehen GreenDot bzw. Agilyx als hochintegrierten Anbieter und First Mover aussichtsreich positioniert, um auf Basis der starken regulatorischen Treiber in den kommenden Jahren signifikant zu wachsen.



Nachdem die Kapazitäten im mechanischen Recycling in den letzten 12 Monaten durch eigenfinanzierte, opportunistische M&A-Maßnahmen um ca. das 2,5-fache ausgebaut werden konnten, wird für GreenDot bis 2028 ein Umsatzwachstum auf 535 Mio. EUR Umsatz bei einem EBITDA von 50 Mio. EUR avisiert (vs. 2025: 394 Mio. EUR Umsatz; 11 Mio. EUR EBITDA). Dass mit dem verbesserten Produktmix durch Advanced Recycling und der fortschreitenden Skalierung perspektivisch noch höhere Margenniveaus erreichbar sein sollten, verdeutlicht ein Blick auf etablierte Peers aus dem Recycling-Umfeld wie Waste Management (EBITDA-Marge 2026e: 32,6%), Befesa (22,7%) oder Veolia (16,8%).



Wir positionieren uns etwas unterhalb der Mittelfristziele von Agilyx, erachten aber ein Erreichen der Umsatzschwelle von 500 Mio. EUR bis 2028 als realistisch. Im Übergangsjahr 2026 dürfte durch das nicht zyklische Basisgeschäft von GreenDot und trotz noch bestehender Anlaufverluste im mechanischen und chemischen Recycling sowie der Erstkonsolidierung im April das erste EBITDA-positive Geschäftsjahr in Agilyx' Historie zu Buche stehen.



Fazit: Im europäischen Kunststoffrecycling entwickelt sich regulatorisch getrieben ein enormes Momentum und Agilyx bietet Investoren eine attraktive und noch relativ unbekannte Wachstumsstory. Aus unserem DCF-Modell (TV-EBITDA-Marge: 10,5%) leiten wir einen fairen Wert für die Aktie i.H.v. 3,00 EUR ab und nehmen Agilyx mit dem Rating 'Kaufen' neu in die Coverage auf.







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