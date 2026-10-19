Keine Lohnerhöhung bis 2030 für über 660.000 Mitarbeiter weltweit: Die IG Metall wirft dem Wolfsburger Autobauer Pläne für eingefrorene Gehälter vor und warnt vor Reallohnverlusten von mindestens zehn Prozent. Der Konzern äußert sich nicht. Ende November starten die Tarifverhandlungen.Volkswagen steuert auf einen harten Konflikt mit seinen Beschäftigten zu. Nach Darstellung der IG Metall will der Konzernvorstand die Gehälter der weltweit mehr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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