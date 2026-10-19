Bonn (ots) -Je stabiler die Knochen, desto geringer ist die Gefahr, dass sie brechen. Deshalb ist es wichtig, schon in der Jugend seine Knochen zu stärken und sie bis ins hohe Alter gut zu versorgen. So tritt der Knochenschwund Osteoporose immer seltener auf. Doch auch heute noch leiden gut 2 Millionen Menschen darunter - oft ohne es zu wissen. Wie stabil und gesund sind deine Knochen? Einfach schnell dein Risiko testen mit dem Online-Knochencheck: https://www.heilwasser.com/service/knochencheck/Tipps für stabile Knochen- Bewegung: Stabil werden und bleiben die Knochen nur, wenn man sie regelmäßig belastet. Bewegung kann helfen, die Knochen zu stärken und beugt Stürzen vor. Das kann Gymnastik, Gartenarbeit, Spazieren gehen, Radeln oder am besten gezieltes Krafttraining sein - jeden Tag eine halbe Stunde.- Sonnenlicht & Vitamin D: Wer viel rausgeht, und natürliches Licht tankt, stärkt die Knochen. Durch Sonnenlicht wird in der Haut Vitamin D gebildet, das die Einlagerung von Calcium in die Knochen unterstützt. Im Winter liefern fetter Fisch, Eigelb, Käse, Pilze und Lebertran zusätzliches Vitamin D.- Ernährung: Calcium ist der wichtigste Knochenbaustoff, der für Stabilität sorgt. Viel Calcium steckt in Milch und Milchprodukten, Nüssen und Hülsenfrüchten sowie einigen Fisch- und Gemüsesorten, aber auch in calciumreichen Mineral- und Heilwässern. Auch Vitamin K stärkt die Knochen, es kommt in grünem Gemüse und Hülsenfrüchten sowie in Getreide und Innereien vor. Vitamin C ist nötig für die Bildung von Kollagenfasern. Gemüse und Obst sind die besten Quellen.- Calciumreiches Heilwasser: Gute Calciumquellen sind zudem Heilwässer ab etwa 250 mg Calcium pro Liter. Sie liefern große Mengen natürliches Calcium völlig kalorienfrei, vegan und laktosefrei. Manche Heilwässer decken mit 500 mg Calcium in einem Liter bereits die Hälfte der täglich nötigen Calciummenge. Nicht zuletzt sind viele calciumreiche Heilwässer vom Bundesinstitut für Arzneimittel ausdrücklich zur Vorbeugung und Behandlung von Osteoporose zugelassen. Passende Heilwässer gibt es auf der Website www.heilwasser.com unter dem Button "Heilwasser finden": Dort kann man gezielt calciumreiche Heilwässer auswählen. Die Website bietet zudem Wissenswertes zu Heilwässern sowie Informationen zu Calcium und Knochen.Umfangreiche Informationen zu Osteoporose sind auf der Website www.osteoporose-deutschland.de zu finden.Pressekontakt:Deutsche Heilbrunnen im Verband Deutscher Mineralbrunnen e.V.c/o Informationsbüro HeilwasserAnke Gebhardt-Pielen/Corinna DürrVon-Galen-Weg 9, 53340 Meckenheimpresse@heilwasser.comTel.: 02225/8886791 bzw. 0228/36029120Original-Content von: Informationsbüro Heilwasser, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/78527/6373768