Jinkosolar stellte auf seiner Veranstaltung "Global Tech Day" in Shanghai vergangene Woche seine Topcon-basierte "Amorphous-Si Passivating Cell" (TAC)-Technologie vor. Nach einem vom Unternehmen veröffentlichten technischen Whitepaper kombiniert die Architektur elektronenselektive Topcon-Kontakte mit löcherselektiven Heterojunction-Kontakten und einer Rückseitenelektrodenanordnung. Das Design nutzt einen n-Typ-Wafer aus kristallinem Silizium mit zwei abwechselnden, ladungsträger-selektiven Kontaktbereichen auf der Rückseite. Sowohl die positive als auch die negative Elektrode befinden sich auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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