Hayati war beim Festival elrow Edinburgh gemeinsam mit elrow vertreten und baute damit seine Aktivitäten im Musik-, Kultur- und Lifestyle-Bereich für ein erwachsenes Publikum weiter aus.

LONDON, Oct. 19, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 26. September 2026 war die britische Technologiemarke Hayati gemeinsam mit dem Event-Label elrow beim elrow Edinburgh im Royal Highland Centre vertreten. elrow gilt weltweit als feste Größe für aufwendig inszenierte Themenfestivals, die an wechselnden Veranstaltungsorten stattfinden und ein vollständig immersives Erlebnis bieten. Mit seinen Events erreicht elrow mehr als sechs Millionen Menschen in 200 Städten und 45 Ländern.

Festivalstimmung beim elrow Edinburgh 2026

Die Kooperation mit elrow ist ein weiterer Schritt für Hayati, um seine Präsenz in der britischen Musik- und Kulturszene auszubauen. Unter dem Motto "TURN UP WITH HAYATI" gestaltete die Marke einen eigenen Festival-Bereich mit markanten visuellen Elementen, interaktiven Aktivitäten und einer vielseitigen Produktauswahl. So wurde die Markenphilosophie von Hayati "Enjoy Hayati, Enjoy Life" in einem Umfeld erlebbar, das von Musik und Kreativität geprägt war.

Besucher feiern beim elrow Festival mit Hayati

Zu den Highlights zählten die speziellen Festival-Editionen der Modelle Pro Max+ und Pro Ultra+ von Hayati. Ergänzt wurde das Angebot durch Editionen mit Schottland-Bezug, deren Design lokale kulturelle Einflüsse und die besondere Atmosphäre des Festivals aufgriff. Darüber hinaus stellte Hayati mit Liora, Moxy und Finebar weitere Marken und Designs aus seinem Portfolio vor.

Auch abseits der Produktpräsentationen warteten Aktivitäten auf die Festivalgäste: Beim Glücksrad konnten sie exklusive Produkte und Fanartikel von Hayati gewinnen. Eine Fotostation mit Sofortdruck hielt unvergessliche Festivalmomente fest. An einer Wand für persönliche Botschaften konnten die Besucher zudem eigene Nachrichten hinterlassen.

Gemeinsame Festivalmomente, die in Erinnerung bleiben

Viele Gäste teilten ihre Erlebnisse online und trugen so dazu bei, die Aktion auch über das Festivalgelände hinaus bekannt zu machen. Für die Zukunft plant Hayati, weitere Kooperationsmöglichkeiten im Bereich Musik, Kultur und Lifestyle auszuloten.

Über Hayati

Die britische Technologiemarke Hayati entwickelt persönliche Geräte, deren Gestaltung und Funktionalität vom Alltag der Menschen inspiriert sind.

Großartige Produkte entstehen dadurch, dass man die Menschen versteht, die sie nutzen. Aus diesem Grund ist jedes Hayati-Gerät so konzipiert, dass es intuitiv und zuverlässig ist und ein gleichbleibend reibungsloses Erlebnis bietet. Von sorgfältig durchdachtem Industriedesign bis hin zu moderner Technologie verfolgt Hayati ein klares Ziel: Produkte zu schaffen, die im Alltag überzeugen und deren Nutzung Freude bereitet.

Inzwischen gehört Hayati zu den wachstumsstarken Vape-Marken Großbritanniens und baut seine internationale Präsenz kontinuierlich aus. Auch das Markenportfolio wächst weiter: Zu den neuen Submarken zählen Quokka, Moxy, Liora, Finebar und Philia. Jede von ihnen richtet sich an unterschiedliche Lebensstile, Bedürfnisse und Nutzungssituationen.

Unternehmen: PAX Group Holdings Limited

Ansprechpartner: INFO HE

E-Mail: info@pax-in.com

Land: Vereinigtes Königreich

Stadt: London

Website: https://hayativapor.com/

Weitere Informationen finden Sie unter:

https://hayativapor.com/pages/linkhub

Fotos finden Sie unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/81cf1dd4-e06a-4867-b8db-df72c4ea5fca

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