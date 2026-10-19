München (ots) -Beim Deutschen Tourismuspreis 2026 zeigen fünf innovative Projekte aus ganz Deutschland, mit welchen Ideen und Konzepten die Branche neue Wege geht. Ob digitale Gästeservices, inklusive Veranstaltungen oder kreative Ansätze im Destinationsmarketing - die Finalisten setzen unterschiedliche Impulse für die Weiterentwicklung des Deutschlandtourismus.Neben den Auszeichnungen durch die Fachjury kann auch das Publikum seinen Favoriten wählen: Ab sofort können Interessierte online für den ADAC-Publikumspreis abstimmen. Die Wahl läuft bis zum 4. November 2026, 18 Uhr, auf der Website www.deutschertourismuspreis.de.Die fünf Nominierten für den ADAC-Publikumspreis 2026 sind:Allgäu-Walser-Pass - Ein Code für alle FälleAllgäu-Walser-Service GmbHEin QR-Code bündelt zahlreiche touristische Leistungen. Der Allgäu-Walser-Pass vereint Gästekarte, Tickets für den öffentlichen Nahverkehr und Bergbahnen sowie Eintrittskarten und weitere Angebote in einem digitalen System. In 40 Gemeinden im Allgäu und im Kleinwalsertal profitieren Gäste und Einheimische von dieser gemeinde- und länderübergreifenden App-Lösung.Haus des Tourismus - Marktplatz der ErlebnisseStuttgart-Marketing GmbHIn einem ehemaligen Modehaus in der Stuttgarter Innenstadt ist ein Treffpunkt für Gäste, Einheimische und Akteure der Tourismusbranche entstanden. Unter dem Namen "Haus des Tourismus" werden dort touristische Beratung für Gäste und Einheimische sowie Gastronomie und Veranstaltungen angeboten. Zudem wird die Zusammenarbeit zwischen Stadt, Region und Land gestärkt.Kieler Woche - Gemeinsam Vielfalt lebenLandeshauptstadt KielDie Kieler Woche setzt auf ein inklusives Veranstaltungskonzept, das möglichst vielen Menschenmit Behinderungen die Teilnahme ermöglicht. Gebärdensprache bei Konzerten, Fahrradrikschas und inklusive Segelangebote ergänzen die barrierearme Gestaltung des Festgeländes. Dabei arbeitet die Stadt mit Vereinen, Ehrenamtlichen und Sponsoren zusammen.Naturcamp Lenkgrund - Ein neues Modell für digitalen Naturtourismus im ländlichen RaumNaturcamp Weidner GmbHDas Naturcamp verbindet auf einem ehemaligen Freibadgelände am Rennsteig naturnahes Camping mit digitalen Services. Automatisierte Buchungs- und Informationsprozesse sowie KI-gestützte Anwendungen erleichtern die Abläufe im Betrieb. So bleibt dem kleinen Team mehr Zeit für die persönliche Betreuung der Gäste.YouTube-Serie "The Creators" - Destinationsmarketing neu gedachtThüringer Tourismus GmbHMit der YouTube-Serie "The Creators" präsentiert die Thüringer Tourismus GmbH das Reiseland Thüringen aus neuen Perspektiven. Sechs Content-Creators erkunden die Region und stellen sich fünf Tage lang täglich neuen Foto- und Video-Challenges. Das Konzept setzt auf authentische Geschichten, kreative Freiheit und reichweitenstarke digitale Plattformen, um insbesondere Social-Media-affine Zielgruppen anzusprechen.Die drei Gewinnerinnen und Gewinner der Fachjury des Deutschen Tourismuspreises 2026 werden am 19. November 2026 beim Deutschen Tourismustag in Leipzig zusammen mit dem ADAC-Publikumspreis prämiert.HintergrundDer Deutsche Tourismuspreis wird 2026 bereits zum 22. Mal vom Deutschen Tourismusverband verliehen. Aus den 57 eingegangenen Bewerbungen wählte eine Expertenjury zunächst zehn Projekte aus, deren Vertreter ihre Konzepte persönlich präsentierten. Fünf davon schafften es ins Finale. Mit dem Wettbewerb werden zukunftsweisende Produkte, Veranstaltungen, Marketingstrategien und Kooperationsmodelle im Deutschlandtourismus ausgezeichnet.Pressekontakt:ADAC KommunikationT +49 89 76 76 54 95aktuell@adac.deOriginal-Content von: ADAC, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7849/6373829