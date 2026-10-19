Deutschlands Handynetze werden immer besser, die Unternehmen investieren Milliarden. Doch mancherorts bleibt der Mobilfunk eine Schwachstelle. Nun blicken Netzbetreiber nach oben. Europas große Telekommunikationskonzerne ziehen an einem Strang, um Handynutzer auch in entlegenen Gebieten mit Mobilfunk aus dem Weltall zu erreichen. Die Deutsche Telekom, der britische Anbieter Vodafone, Telefónica aus Spanien und Orange aus Frankreich teilten mit, dass ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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