Am meisten freut sich sicher der letzte verbliebene Ankeraktionär, die B&C Holding Österreich (hält 15 Prozent), über das aktuelle Übernahmeangebot (39 Euro je Aktie) von Red Cat Holdings für alle Aktien der Steyr Motors AG. Die B&C hatte sich beim IPO am 30. Oktober 2024 9,90 Prozent gesichert (der Emissionspreis betrug 14 Euro) und den Anteil auf 15 Prozent aufgestockt. Private-Equity-Eigentümer Mutares (hat Steyr Motors börsenfit gemacht) war ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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