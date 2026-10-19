Leipzig (ots) -BELANTIS teilt Halloween in diesem Jahr erstmals in zwei Programme: Bis 16 Uhr gehören die "Spooky Days" Familien mit jüngeren Kindern, ab 16:30 Uhr übernehmen die "Horror Nights" für Gäste ab zwölf Jahren. Neu ist außerdem, dass sämtliche Labyrinthe ohne Aufpreis im regulären Eintritt enthalten sind. Der Park bleibt an allen zehn Veranstaltungstagen bis 21 Uhr geöffnet und damit länger als je zuvor. Familien können so vorab einschätzen, was sie erwartet. Tagsüber stehen drei Labyrinthe offen, am Abend fünf. Drei davon sind neu: "Das Geheimnis der Königsgruft" ist ab sechs Jahren freigegeben, "Sporen des Bösen" und "Zorn des Anubis" richten sich an Gäste ab zwölf.Entworfen hat einen Teil der neuen Labyrinthe der Bühnenbildner und Dekorateur Thomas Reuter, der bereits im Frühjahr mit der Arbeit begonnen hat. "Anfang Juni habe ich die ersten Skulpturen geschnitzt, darunter den mehr als drei Meter hohen Krokodilgott Sobek", sagt er. "Wir haben mehrere hundert Quadratmeter Styropor verbaut, dazu jede Menge Spachtelmasse und Farbe. Mit Licht, Schatten und sogar mit ausgewählten Gerüchen sorgen wir dafür, dass man Halloween mit allen Sinnen spüren kann. Es geht aber nicht nur ums Gruseln. Jedes Labyrinth erzählt auch eine Geschichte: Im 'Geheimnis der Königsgruft' landen die Gäste mitten im alten Ägypten, treffen Götter, Pharaonen und Mumien - und erfahren nebenbei, wie sich die Menschen damals das Totenreich vorgestellt haben." Für das neue Horror-Labyrinth "Sporen des Bösen" arbeitet BELANTIS zudem mit dem französischen Spezialisten FX3 zusammen. Das Unternehmen entwickelt und realisiert Horror-Attraktionen auch für weitere Freizeitparks der Compagnie des Alpes. Mit "Sporen des Bösen" ergänzt damit erstmals eine von FX3 entwickelte Horror-Attraktion das Halloween-Programm von BELANTIS.Halloween zählt zu den besucherstärksten Zeiten des Jahres. Aufgrund der großen Nachfrage im vergangenen Jahr findet das Programm 2026 erstmals gebündelt an zehn Veranstaltungstagen statt. Das Tagesticket kostet online ab 29 Euro. Enthalten sind neben den Labyrinthen alle regulären Attraktionen sowie Lichtshow und Feuerwerk an jedem Veranstaltungstag.Tickets unter: https://www.belantis.de/de/besuch-planen/events-und-thementage/halloween-bei-belantisBELANTIS - Das AbenteuerReich ist das einzigartige Freizeiterlebnis für Familien, die auf der Suche nach Spaß, Action, Abenteuer und Entspannung sind. Der Park entführt auf eine Reise durch Zeit und Raum und bietet seinen Gästen eine abwechslungsreiche Mischung aus rasantem Fahrvergnügen, magischen Shows und purer Erholung. In den neun fantastischen Themenwelten des "AbenteuerReichs" sorgen zahlreichen Attraktionen und Shows, darunter verschiedene Achterbahnen, eine Wildwasserbahn und mehrere Dutzende weitere Fahrgeschäfte für ein grenzenloses Abenteuer und unentwegten Spaß unter den großen und kleinen Gästen. BELANTIS ist damit das perfekte Reiseziel für alle Familien und Abenteuersuchenden. Nach der Übernahme durch den französischen Konzern Compagnie des Alpes befindet sich BELANTIS nun im Transformationsprozess und wird in den kommenden Jahren zum Asterix Park Deutschland.Pressekontakt:Interview- und Bildanfragen an: Agenda 17 GmbH, Tel: +49 341 980 90 90. presse@agenda17.de.Im Auftrag von BELANTISOriginal-Content von: BELANTIS Familienfreizeitpark, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51206/6373876