Zürich - Die Zürcher Regierungsrätin Natalie Rickli verzichtet darauf, für den Bundesrat zu kandidieren. Das teilt die SVP des Kantons Zürich mit. Regierungsrätin Natalie Rickli verzichtet auf eine Kandidatur für die Nachfolge von Bundespräsident Guy Parmelin. In einer Mitteilung der SVP Zürich wird Rickli mit den Worten zitiert: «Eine Zürcher Vertretung im Bundesrat ist gerechtfertigt und wäre wichtig. Aber auch der Kanton Zürich als grösster Kanton ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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