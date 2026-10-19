Google senkt die Fehler in einem Schlüsselbaustein des Quantencomputers um das 40-Fache. Doch die Alphabet-Aktie fällt. Verpasst die Börse gerade den nächsten großen Technologiesprung? Google hat eine der größten Hürden auf dem Weg zum Quantencomputer ein Stück kleiner gemacht. Mit einer neuen Technik senkten die Forscher die Fehler in einem entscheidenden Baustein um etwa das 40-Fache. Die Ergebnisse erschienen am 15. Oktober im Fachmagazin Science. Getestet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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