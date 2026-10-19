Seit dem heutigen Montag können die ersten Sparkassen-Kunden XRP direkt in ihrer Banking-App kaufen. Am Kurs ist davon bisher wenig zu sehen. Am Vortag gab XRP um 2,3% nach, aktuell kostet ein Token rund 1,16 € beziehungsweise 1,30 US$. Auf Wochensicht steht ein Minus von -7,0%. Damit stellt sich die Frage: Kann der neue Zugang über die Sparkassen den Druck auf XRP mittelfristig lindern? Fünf Coins zum Start Hinter dem Angebot mit dem Namen "Krypto ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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