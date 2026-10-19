Bei Almonty Industries war die vergangene Woche schwach. Am Donnerstag fiel die Aktie um 7,7% auf 9,05 €, am Freitag gab sie um weitere 2,7% nach. Am heutigen Montag lädt das Unternehmen um 9:00 Uhr Ostküstenzeit zum Investorentag per Webcast. Auf dem Programm stehen ein Überblick über den Wolframmarkt und Neuigkeiten zu den einzelnen Minen. Kurz zuvor ist die Mine Sangdong in Südkorea in den kommerziellen Betrieb gestartet, gleichzeitig hat Oppenheimer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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