Die Deutz-Aktie hat seit ihrem jüngsten Hoch bei 14,04 € rund -23% an Wert verloren und steht weiterhin unter Verkaufsdruck. In meiner letzten Analyse hatte ich nach der vorangegangenen Rally zunächst einen Rücksetzer bis 11,59 € und dort eine mögliche Einstiegschance favorisiert. Doch die Verkäufer dominierten und drückten den Titel inzwischen sogar unter die wichtige Unterstützung bei 10,85 €. Mit aktuell 10,79 € rückt nun die psychologisch wichtige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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