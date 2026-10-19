Die Erholungsrally der Rheinmetall-Aktie ist am heutigen Montag jäh unterbrochen worden. Bis zum Vormittag rutschte das Papier um 4,3% auf 1.043 € ab und ist damit der größte Verlierer im DAX. Noch am Freitag hatte der Rüstungskonzern um gut 6% auf 1.090 € zugelegt. Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht, dafür ein Dekret aus Washington, das ein neues Sanktionspaket gegen Russland auf Eis legt. Damit stellt sich die Frage: Wie belastbar ist die jüngste ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de