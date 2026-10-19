Erfurt (ots) -Ein gelungener Move beim Breaking, der entscheidende Wurf auf dem Streetball-Court, ein Trick auf dem Skateboard oder die erste Runde beim Kickboxen: Die neue Doku-Serie "Go for It!"(BR/NDR) begleitet Kinder und Jugendliche beim Streetsport und zeigt, wie sie an Herausforderungen wachsen und ihren Platz im Team finden - ab 21. Oktober 2026 auf kika.de und in der KiKA-App (https://kommunikation.kika.de/presse-informationen/dossiers/kika-app-102.html) und ab 22. Oktober, 20:10 Uhr bei KiKA im TV."Go for It!" zeigt authentische Geschichten von Kindern und Jugendlichen aus unterschiedlichen Lebenswelten, die Leidenschaft in den Streetsport stecken. Der Sport macht sie mutig und gibt ihnen Rückhalt in ihrer Crew. Sie probieren sich aus, haben Zweifel, scheitern auch mal und trotzdem bleiben sie dran. Die Doku-Reihe vermittelt außerdem Wissenswertes über die verschiedenen Sportarten: Was sind BBoys und BGirls? Wie macht man einen Drop-In? Wie unterscheidet sich Streetball von Basketball, welche Streetsportarten sind inzwischen olympische Disziplinen und was muss man für eine Gürtelprüfung im Kickboxen alles können?Die "Go for It!"-Folgen zu Breaking und Streetball sind eine Produktion der Südkino im Auftrag des BR, redaktionell betreut von Stefanie Baumann und Tina Petersen. Die Folgen zu Skaten und Kickboxen sind eine Produktion der FILMREIF TV GmbH im Auftrag des NDR unter Verantwortung von Ulrike Ziesemer.Die Sportarten im Überblick:Breaking - Sechs Folgen ab 21. Oktober 2026 auf kika.de und in der KiKA-App, ab 22. Oktober donnerstags ab 20:10 Uhr in Dreierfolgen bei KiKABeim Breaking in der Münchner Szene entwickeln Leon, Lennox, Ida und Luwa zwischen Training, Bühnenauftritten und Battles ihren eigenen Stil. Sie behaupten sich in ihrer Crew und lernen, an sich selbst zu glauben.Streetball - Sechs Folgen ab 21. Oktober 2026 auf kika.de und in der KiKA-App, ab 5. November donnerstags ab 20:10 Uhr in Dreierfolgen bei KiKABryan, Ayelén und Eliah verbringen ihre Zeit am liebsten mit anderen Kids aus dem Viertel auf dem Streetball-Court in Nürnberg. Auf dem Platz zählen Respekt und Fairness, und jeder kann mitmachen.Skaten - Fünf Folgen ab 19. November 2026 auf kika.de und in der KiKA-App, donnerstags um 20:40 Uhr in Einzelfolgen bei KiKAMomme, Emilia, Luna und David aus Norddeutschland trauen sich zum ersten Mal in Hamburg auf das Skateboard. Mit Unterstützung erfahrener Coaches überwinden sie Ängste und wachsen als Team zusammen. Und schon am Ende des ersten Tages fahren alle vier eine kleine Rampe und meistern ihren ersten Drop-In.Kickboxen - Fünf Folgen ab 23. November 2026 auf kika.de und in der KiKA-App, montags um 20:35 Uhr in Einzelfolgen bei KiKADas Kickbox-Abenteuer für Matilda, Mia, Moritz und Theodor aus Rostock beginnt mit Kennenlernen und einem Fitnesscheck mit Seilspringen, Liegestützen und Kraftübungen. Begleitet von Weltklasse-Coaches wie Jette Körner und Rateb Hatahed lernen sie Durchhaltevermögen, Disziplin und Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten.Weitere Informationen finden Sie unter kommunikation.kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/6373971