Schwyz - Victorinox erweitert sein Angebot um eine neue Taschenkollektion. Das Traditionsunternehmen mit Sitz in Schwyz hat seine Touring Kollektion auf den Markt gebracht. Laut einer Mitteilung verbinden die Taschen wetterfesten Schutz mit einem hohen Tragekomfort und durchdachter Funktionalität. So können wichtige Dinge jederzeit von oben oder von der Seite erreicht werden. Die Taschen bieten mit ihren anpassungsfähigen Taschen sowohl Platz für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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