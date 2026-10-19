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RBC Wealth Management wurde bei den "Private Banker International Global Wealth Awards" in drei Kategorien als "Outstanding Private Bank" ausgezeichnet



19.10.2026 / 15:05 CET/CEST

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Ein Beweis dafür, worauf es im Private Banking am meisten ankommt: die Beziehungen, die Fachkompetenz und die Erfahrung, auf die sich unsere Kunden verlassen können TORONTO, 19. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- RBC Wealth Management, Kanadas größtes Full-Service-Vermögensverwaltungsunternehmen, wurde bei den Private Banker International Global Wealth Awards in drei Kategorien als Outstanding Private Bank ausgezeichnet: "Global", "Nordamerika" und "Wachstumsstrategie" - ein Zeichen für herausragende Leistungen im Private Banking weltweit. Mit diesen Auszeichnungen setzt RBC Wealth Management seine Erfolgsserie in der Kategorie "Global" auf drei Jahre in Folge und in der Kategorie "Nordamerika" auf sechs Jahre fort. Die "Private Banker International Global Wealth Awards" zeichnen Institute aus, die in allen Bereichen des Private Banking herausragende Leistungen erbringen. Die Auszeichnungen würdigen die Strategie von RBC Wealth Management, einen kundenorientierten Ansatz mit der Marktführerschaft in Kanada und der kontinuierlichen Expansion in Nordamerika sowie weltweit zu verbinden, was die führende Stellung des Unternehmens in den wichtigsten Märkten widerspiegelt: In Kanada ist RBC Wealth Management die Nummer 1 unter den Anbietern von Publikumsfonds und führend beim Marktanteil im Segment vermögender Privatkunden, wobei RBC Dominion Securities im "Brokerage Report Card" 2026 von Investment Executive bereits 20 Jahre in Folge die höchste Beraterbewertung unter den bankeneigenen Wertpapierhändlern erzielte.

bereits 20 Jahre in Folge die höchste Beraterbewertung unter den bankeneigenen Wertpapierhändlern erzielte. In den USA und Großbritannien zählt das Unternehmen gemessen am verwalteten Vermögen zu den sechs führenden Vermögensverwaltungsgesellschaften, wobei der Gewinn in den USA über einen Zeitraum von fünf Jahren um 91 Prozent gestiegen ist und der Kundenstamm 320.000 Haushalte umfasst Von zentraler Bedeutung für das Kundenerlebnis ist das kontinuierliche Engagement von RBC Wealth Management im Bereich Technologie und Tools, die den Beratern dabei helfen, den Kundenbeziehungen Priorität einzuräumen. Im April 2026 wurde RBC Wealth Management für seine KI-Strategie und "RBC Assist", ein hauseigenes GenAI-Tool, mit zwei PWM Wealth Tech Awards ausgezeichnet. Das Tool wurde bei 100 Prozent der Berater eingeführt, und mittlerweile nutzen weltweit mehr als 75.000 RBC-Mitarbeiter die KI-Plattformen von RBC, um ihre Produktivität zu steigern und Zeit für hochwertige Kundeninteraktionen zu gewinnen. "Bei der Vermögensverwaltung geht es darum, das Leben eines Kunden in seiner Gesamtheit zu verstehen - seine Familie, sein Unternehmen und seine langfristigen Ziele", sagte Neil McLaughlin, Group Head bei RBC Wealth Management & Insurance. "Nur wenige Kunden haben heutzutage einfache Bedürfnisse; ihr Vermögen erstreckt sich zunehmend über Ländergrenzen und Generationen hinweg. Dank unseres Teams aus engagierten Experten können wir ihren ganzheitlichen Bedürfnissen mit einer Beratung und Beziehungen gerecht werden, die über Generationen hinweg Vertrauen schaffen. Diese Auszeichnungen bestätigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind, und der Verdienst gebührt den Beratern, Privatbankiers und Treuhandbeauftragten, die diese Erfahrung für die von ihnen betreuten Kunden Wirklichkeit werden lassen." Mit Blick auf die Zukunft konzentriert sich RBC Wealth Management weiterhin darauf, die Kundenbeziehungen zu vertiefen und in die Talente und Technologien zu investieren, die ein einzigartiges Kundenerlebnis ermöglichen. Informationen zur RBC

Die Royal Bank of Canada ist ein globales Finanzinstitut, das mit einem zielorientierten und prinzipiengeleiteten Ansatz führende Leistungen erbringt. Unser Erfolg beruht auf unseren mehr als 105.000 Mitarbeitern, die ihre Kreativität und ihre Erkenntnisse einsetzen, um unsere Vision, unsere Werte und unsere Strategie mit Leben zu erfüllen, damit wir unseren Kunden zum Erfolg verhelfen und zum Wohlstand unserer Gemeinden beitragen können. Als Kanadas größte Bank und gemessen an der Marktkapitalisierung eine der größten der Welt verfügen wir über ein diversifiziertes Geschäftsmodell mit Schwerpunkt auf Innovation und der Bereitstellung außergewöhnlicher Kundenerlebnisse für unsere mehr als 19 Millionen Kunden in Kanada, den USA und 27 weiteren Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter rbc.com . Wir sind stolz darauf, durch Spenden, Investitionen in die Gemeinschaft und ehrenamtliche Tätigkeiten unserer Mitarbeiter eine Vielzahl von Initiativen zum Wohle der Gemeinschaft zu unterstützen. Erfahren Sie mehr unter rbc.com/peopleandplanet . Informationen zu RBC Wealth Management

RBC Wealth Management betreut weltweit vermögende, vermögende und sehr vermögende Kunden direkt mit einem umfassenden Angebot an Bank-, Anlage-, Treuhand- und anderen Vermögensverwaltungslösungen von seinen wichtigsten operativen Standorten in Kanada, den Vereinigten Staaten, auf den Britischen Inseln und in Asien aus. Darüber hinaus bietet das Unternehmen über seinen Geschäftsbereich RBC Global Asset Management (zu dem auch BlueBay Asset Management gehört) Vermögensverwaltungsprodukte und -dienstleistungen direkt sowie über RBC und externe Vertriebspartner für institutionelle und Privatkunden an. Dazu gehört auch unser Geschäftsbereich Investor Services. RBC Wealth Management verwaltet ein Vermögen von über 5,8 Billionen kanadischen Dollar, verfügt über ein verwaltetes Vermögen von 1,7 Billionen kanadischen Dollar und beschäftigt mehr als 6.000 Finanzberater, Berater, Privatbankiers und Treuhandbeauftragte. Weitere Informationen finden Sie unter www.rbcwealthmanagement.com . Für weitere Informationen wenden Sie sich an:

Vanessa Romano, RBC Wealth Management Canada, vanessa.romano@rbc.com

Tianna Goguen, RBC Wealth Management Canada, tianna.goguen@rbc.com View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/news-releases/rbc-wealth-management-wurde-bei-den-private-banker-international-global-wealth-awards-in-drei-kategorien-als-outstanding-private-bank-ausgezeichnet-302911826.html



19.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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