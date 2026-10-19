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Ein Beweis dafür, worauf es im Private Banking am meisten ankommt: die Beziehungen, die Fachkompetenz und die Erfahrung, auf die sich unsere Kunden verlassen können
TORONTO, 19. Oktober 2026 /PRNewswire/ -- RBC Wealth Management, Kanadas größtes Full-Service-Vermögensverwaltungsunternehmen, wurde bei den Private Banker International Global Wealth Awards in drei Kategorien als Outstanding Private Bank ausgezeichnet: "Global", "Nordamerika" und "Wachstumsstrategie" - ein Zeichen für herausragende Leistungen im Private Banking weltweit. Mit diesen Auszeichnungen setzt RBC Wealth Management seine Erfolgsserie in der Kategorie "Global" auf drei Jahre in Folge und in der Kategorie "Nordamerika" auf sechs Jahre fort.
Die "Private Banker International Global Wealth Awards" zeichnen Institute aus, die in allen Bereichen des Private Banking herausragende Leistungen erbringen. Die Auszeichnungen würdigen die Strategie von RBC Wealth Management, einen kundenorientierten Ansatz mit der Marktführerschaft in Kanada und der kontinuierlichen Expansion in Nordamerika sowie weltweit zu verbinden, was die führende Stellung des Unternehmens in den wichtigsten Märkten widerspiegelt:
Von zentraler Bedeutung für das Kundenerlebnis ist das kontinuierliche Engagement von RBC Wealth Management im Bereich Technologie und Tools, die den Beratern dabei helfen, den Kundenbeziehungen Priorität einzuräumen. Im April 2026 wurde RBC Wealth Management für seine KI-Strategie und "RBC Assist", ein hauseigenes GenAI-Tool, mit zwei PWM Wealth Tech Awards ausgezeichnet. Das Tool wurde bei 100 Prozent der Berater eingeführt, und mittlerweile nutzen weltweit mehr als 75.000 RBC-Mitarbeiter die KI-Plattformen von RBC, um ihre Produktivität zu steigern und Zeit für hochwertige Kundeninteraktionen zu gewinnen.
"Bei der Vermögensverwaltung geht es darum, das Leben eines Kunden in seiner Gesamtheit zu verstehen - seine Familie, sein Unternehmen und seine langfristigen Ziele", sagte Neil McLaughlin, Group Head bei RBC Wealth Management & Insurance. "Nur wenige Kunden haben heutzutage einfache Bedürfnisse; ihr Vermögen erstreckt sich zunehmend über Ländergrenzen und Generationen hinweg. Dank unseres Teams aus engagierten Experten können wir ihren ganzheitlichen Bedürfnissen mit einer Beratung und Beziehungen gerecht werden, die über Generationen hinweg Vertrauen schaffen. Diese Auszeichnungen bestätigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind, und der Verdienst gebührt den Beratern, Privatbankiers und Treuhandbeauftragten, die diese Erfahrung für die von ihnen betreuten Kunden Wirklichkeit werden lassen."
Mit Blick auf die Zukunft konzentriert sich RBC Wealth Management weiterhin darauf, die Kundenbeziehungen zu vertiefen und in die Talente und Technologien zu investieren, die ein einzigartiges Kundenerlebnis ermöglichen.
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19.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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