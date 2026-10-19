Die Micron-Aktie hat eine rabenschwarze Handelswoche hinter sich und gegenüber dem vorherigen Wochenschluss rund -15% an Wert verloren. Zwischenzeitlich beliefen sich die Verluste sogar auf knapp -17%, sowie mit Blick auf das letzte Verlaufshoch vom September sogar auf -23%. Mit einem Schlusskurs von 878,84 US$ wurden wichtige charttechnische Unterstützungen aufgegeben und die zuvor beeindruckende Aufwärtsdynamik ist vorerst Geschichte. Doch obwohl ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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