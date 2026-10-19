Böblingen (ots) -Innenausbau, Theke, Lichtkonzept, Akustik und Einrichtung aus einer Hand - Ladenbauer AHA360° setzt die erste Padeffke-Filiale im Kreis Böblingen in rund sechs Monaten um.Die AHA GmbH (AHA360°), Ladenbauer mit Sitz in Gersthofen bei Augsburg, hat den kompletten Ladenbau für die neue Filiale der Bäckerei-Konditorei Padeffke in Böblingen realisiert. Die Filiale in der Rudolf-Diesel-Straße 4 steht als eigenständiger Freestander direkt am Standort von ALDI Süd und wurde am 7. Mai 2026 eröffnet. AHA verantwortete Innenausbau, Theke, Lichtkonzept, Akustik und Einrichtung. Das Projekt dauerte rund sechs Monate.Erste Filiale im Kreis BöblingenDie Bäckerei-Konditorei Padeffke hat ihren Sitz in Mössingen am Fuß der Schwäbischen Alb und besteht seit 1962. Mit dem Standort in Böblingen ist das Familienunternehmen erstmals im Landkreis Böblingen vertreten. Die Filiale steht direkt an vorderster Front auf dem Grundstück des Discounters und sorgt damit für Standortattraktivität sowie Win-win-Situationen für Kundinnen und Kunden, ALDI und Padeffke selbst.Der komplette Laden aus einer HandAHA plante und baute die Filiale vollständig: vom Innenausbau über die Verkaufstheke bis zu Lichtkonzept und Einrichtung. Die Einbauten fertigt AHA in der eigenen Produktion in Gersthofen. So liegen Beratung, Planung, Fertigung und Montage bei einem Ansprechpartner. Entstanden ist ein wirtschaftlich erfolgreicher Verkaufs- und Sitzbereich, der warm, wohnlich und hochwertig wirkt und einen klaren Bezug zu Handwerk und Natürlichkeit vermittelt."Ein verkaufsstarker Laden ist die Summe aller Details und das Ergebnis einer ganzheitlichen Beratung", sagt Daniel Seyerle, Geschäftsführer der AHA GmbH. "Jede Marke, jedes Konzept und jeder Standort sind anders. Deshalb bekommt jeder Kunde einen Maßanzug in seinem Budget. Genau das haben wir für Padeffke umgesetzt."Über die AHA GmbH (AHA360°)Die AHA GmbH ist ein Ladenbauer mit Sitz in Gersthofen bei Augsburg und tritt unter der Marke AHA360° auf. Das 1997 von Michael Mayer gegründete Unternehmen plant, fertigt und realisiert Ladenbau und Innenausbau für Bäckereien, Konditoreien, Metzgereien, Supermärkte und den Lebensmitteleinzelhandel, Gastronomie, Hotels, Bankfilialen, Bürogebäude und Foyers. Die Leistungen reichen von Beratung und Standortanalyse über Raum- und Lichtplanung sowie Akustiklösungen bis zu Fertigung in der eigenen Produktion in Gersthofen und Montage vor Ort. AHA hat mehr als 4.000 Projekte umgesetzt, für Kunden von Wien bis Luxemburg.Pressekontakt:AHA GmbHVertreten durch: Max MosigAugsburger Straße 162 86368 GersthofenE-Mail: service@aha360.comRedaktionelle Anfragen:redaktion@poosch-consulting.deOriginal-Content von: AHA GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183667/6374057