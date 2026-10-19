Der Neobroker Trade Republic hat einen Lebensversicherer gegründet - und zwar in Liechtenstein. Die Justinian Versicherungs AG wurde vergangene Woche von der dortigen Finanzmarktaufsicht für den Lebensversicherungsmarkt zugelassen. Trade Republic will es wohl wissen. Nachdem man zuerst ausschließlich als Broker agierte, mit dem Schwerpunkt auf ETF-Sparplänen, holte man sich 2023 die Lizenz zur Vollbank und konnte seitdem gewöhnliche Bankdienstleistungen seinen Kunden bieten. Jetzt steigt das Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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