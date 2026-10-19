Die Deutsche Telekom holt zum Gegenschlag gegen Elon Musk aus: Gemeinsam mit drei europäischen Telekommunikationsriesen will der DAX-Konzern künftig Mobilfunk aus dem Weltall anbieten. Damit könnte ausgerechnet Starlink, das zuletzt die Telekom-Aktie unter Druck gesetzt hatte, neue Konkurrenz bekommen. Doch eine entscheidende Frage könnte Musks ehrgeizige Pläne ohnehin ins Wanken bringen.Vier Konzerne gegen Elon Musk Die Deutsche Telekom, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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