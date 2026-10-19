Anzeige
Mehr »
Montag, 19.10.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Breaking News: Neuentdeckung sorgt für Aufsehen!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
UN

WKN: A41NM1 | ISIN: GB00BVZK7T90 | Ticker-Symbol: UNV0
Xetra
19.10.26 | 15:18
57,97 Euro
+1,45 % +0,84
Branche
Konsumgüter
Aktienmarkt
Großbritannien 100
Europa 50
Niederlande 30
Europa 600
1-Jahres-Chart
UNILEVER PLC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
UNILEVER PLC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
58,2258,2416:11
58,2258,2516:11
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
UNILEVER PLC
UNILEVER PLC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
UNILEVER PLC57,97+1,45 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.