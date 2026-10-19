Agility Robotics stattet seinen humanoiden Roboter mit neuen Akkus aus. Die sollen dafür sorgen, dass die Maschine mehr als 20 Stunden am Tag im Einsatz sein kann - statt einen Großteil der Zeit an der Ladestation zu stehen. Der humanoide Roboter Digit 5 von Agility Robotics hat eine besonders lange Laufzeit bei kurzem Aufladen. Die Batterietechnik dafür liefert das Unternehmen Nyobolt. Damit kommt der Roboter auf ein Verhältnis von Laufzeit zu Ladezeit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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