Wien (www.fondscheck.de) - Der in Chicago ansässige Fondsadministrator Formidium errichtet einen Standort in Luxemburg, so die Experten von "FONDS professionell".Der US-Fondsadministrator Formidium habe die CI Fund Services übernommen, einen in Luxemburg ansässigen Anbieter von "Private Label"-Fondslösungen. Das teile die in Chicago ansässige Gesellschaft mit, die neben den USA auch in Kanada, mehreren asiatischen Ländern und Australien aktiv sei. Mit dem Kauf der CI Fund Services, der von der luxemburgischen Aufsicht Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) genehmigt worden sei, möchte Formidium nach eigenen Angaben nun auch auf dem europäischen Fondsmarkt Fuß fassen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 fondscheck.de