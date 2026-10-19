Als Reaktion auf die wachsende Kundennachfrage stellt das Unternehmen seine Plattform für unsichtbare forensische Wasserzeichen nun vollständig in der Region zur Verfügung mit einer DSGVO-konformen Datenresidenz, um die Rückverfolgung von Informationslecks in ganz Europa zu ermöglichen.

EchoMark, das preisgekrönte Unternehmen für unsichtbare forensische Wasserzeichen, das die Quelle von Informationslecks oft innerhalb weniger Minuten identifiziert, gab heute den Start seines europäischen Betriebs bekannt. Die gesamte EchoMark-Plattform ist nun mit Datenaufbewahrung in der Europäischen Union verfügbar und bietet Kunden die Möglichkeit, Wasserzeichen, Verwaltung und Untersuchungen zu Informationslecks vollständig auf einer in der EU ansässigen Infrastruktur durchzuführen. EchoMark ist zudem eine Partnerschaft mit Nomios eingegangen, einem führenden europäischen Anbieter von Cybersicherheitsdiensten, um die Plattform in der gesamten Region bereitzustellen, zu implementieren und zu unterstützen.

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EchoMark investiert zudem in die breitere europäische Insider-Risiko-Community. Das Unternehmen ist der Insider Risk Practitioner Alliance (IRPA) als "Secretariat-Tier-2"-Partner beigetreten und ist Gold-Sponsor des britischen "Insider Risk Management Collaboration Centre" sowie der "Nordic Insider Risk Management Centre of Excellence Summits", wodurch es zu Forschung und Best Practices für europäische Organisationen beiträgt. Troy Batterberry, CEO und Mitbegründer von EchoMark, ist dem Branchenbeirat der IRPA beigetreten.

Europäische Organisationen unterliegen einigen der strengsten Anforderungen an die Datencompliance weltweit, und ihre Vorstände sowie Aufsichtsbehörden erwarten eine dokumentierte Antwort, wenn sensible Informationen nach außen gelangen. Sie erwarten zudem, dass die von ihnen eingesetzte Technologie von Anbietern bereitgestellt und unterstützt wird, die ihren Markt verstehen. EchoMark wurde entwickelt, um diese Erwartungen zu erfüllen, und kombiniert forensische Zuordnung mit einer Infrastruktur, die Daten und Beweismittel in der Region speichert, sowie mit einem Partner, der den Markt aus erster Hand kennt.

"Datenlecks sind ein globales Problem, und unsere europäischen Kunden haben klar zum Ausdruck gebracht, was nötig ist, um sie in ihrem Markt zu lösen", sagte said Troy Batterberry, CEO und Mitbegründer von EchoMark. "Sie benötigen forensische Zuordnung, die ihren Compliance-Verpflichtungen gerecht wird, Beweismaterial, das in der EU verbleibt, und einen Partner vor Ort, der ihre spezifischen Anforderungen versteht. Diese Expansion bietet all das, und unsere Zusammenarbeit mit der IRPA spiegelt dasselbe Engagement wider, indem wir dazu beitragen, die Forschung und die Best Practices mitzugestalten, auf die sich europäische Organisationen in den kommenden Jahren stützen werden."

- Troy Batterberry, CEO und Mitbegründer, EchoMark

Vollständige Datenresidenz ohne Abstriche bei der forensischen Leistungsfähigkeit

Europäische Kunden können nun wählen, ob die Produkte und Funktionen von EchoMark vollständig innerhalb der EU betrieben werden sollen, darunter EchoMark Email, EchoMark File Share, EchoMark Screen, die EchoMark API und die EchoMark-App. In der Praxis bedeutet dies, dass Wasserzeichen, Verwaltung und Untersuchungen zu Datenlecks vollständig auf EU-Infrastruktur durchgeführt werden.

Die Datenresidenz ist nicht nur für stark regulierte Branchen ein Thema. Die DSGVO gilt für Organisationen in allen Branchen, die personenbezogene Daten von Personen in der EU verarbeiten, und verlangt von ihnen, zu wissen und zu dokumentieren, wo diese Daten verarbeitet werden, wer darauf zugreifen kann und auf welcher Grundlage sie die EU verlassen. Dank der Datenresidenz in der EU können EchoMark-Kunden Wasserzeichen- und Untersuchungsdaten in der Region behalten, was die Beantwortung dieser Fragen vereinfacht, ohne die Funktionalität oder den Leistungsumfang der Produkte einzuschränken.

Einige Branchen unterliegen zusätzlich zur DSGVO weiteren Rahmenwerken. Finanzunternehmen, die dem Digital Operational Resilience Act (DORA) unterliegen, sowie Organisationen, die unter nationale Gesetze zur Umsetzung der NIS2-Richtlinie fallen, können nun die Quelle einer Datenpanne zurückverfolgen seien es Vertragsbedingungen, Unterlagen für die Vorstandssitzung oder sensible Betriebsdokumente -, während die Untersuchung und die damit verbundenen Beweismittel auf EU-Infrastruktur verbleiben.

Auch Gaming- und Unterhaltungsstudios, die oft unter vertraglichem und reputationsbedingtem Druck stehen, Daten in der Region zu behalten, können die gesamte Plattform nutzen: EchoMark File Share für extern geteilte Skripte und Konzeptzeichnungen sowie EchoMark Screen für Spiel- und Filmmaterial vor der Veröffentlichung.

Eine Partnerschaft, um europäische Organisationen in großem Maßstab zu erreichen

Die Partnerschaft von EchoMark mit Nomios erweitert das forensische Wasserzeichen in der gesamten Region durch einen Anbieter, dem europäische Organisationen bereits vertrauen. Nomios ist ein führendes europäisches Unternehmen für Cybersicherheitsdienstleistungen mit einem Portfolio, das Beratung, Integration, Support und Managed Services umfasst, einschließlich eigener Security Operations Center. Zu seinen Kunden zählen Unternehmen und öffentliche Einrichtungen in einigen der Branchen, die am stärksten dem Insider-Risiko ausgesetzt sind. Im Rahmen der Partnerschaft wird Nomios EchoMark für seine europäischen Kunden bereitstellen, implementieren und betreuen und dabei forensische Wasserzeichen sowie die Zuordnung von Datenlecks in die Sicherheitsprogramme integrieren, die es bereits für sie betreibt.

Eine Plattform für globale Anforderungen

Die Einführung von EchoMark in Europa basiert auf derselben Flexibilität bei der Bereitstellung, die das Unternehmen über Jahre hinweg für seine anspruchsvollsten Kunden entwickelt hat. Die Plattform ist bereits in einer Vielzahl von Umgebungen im Einsatz, von Multi-Tenant- und Single-Tenant-SaaS-Lösungen bis hin zu speziellen Regierungs-Clouds und Air-Gapped-Bereitstellungen, die US-Bundesbehörden zur Verfügung stehen. Das Hosting in der EU erweitert diese Flexibilität, sodass europäische Kunden die vollständige Plattform in ihrer Region nutzen können.

Unternehmen weltweit können eine Vorführung von EchoMark anfordern unter echomark.com/schedule-a-demo

Über EchoMark

EchoMark ermöglicht es Unternehmen, die Quelle von Informationslecks oft innerhalb weniger Minuten zu identifizieren. Die Plattform nutzt steganografische Techniken, um unsichtbare, individualisierte Wasserzeichen in E-Mails, Dokumente, freigegebene Dateien und Computerbildschirme einzubetten. Wenn sensible Informationen in irgendeiner Form nach außen gelangen sei es als Foto eines Bildschirms, als gedrucktes Dokument, als Screenshot oder als kopierter E-Mail-Text -, identifiziert EchoMark anhand forensischer Beweise und einer Dokumentation der Beweiskette, welche Kopie die Quelle war.

EchoMark bedient Regierungsorganisationen und Fortune-100-Unternehmen aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, Gaming und Unterhaltung, professionelle Dienstleistungen, Technologie, Fertigung und weiteren Branchen, einschließlich spezieller Cloud-Umgebungen der Regierung und Air-Gapped-Umgebungen. Das Unternehmen wird von Craft Ventures unterstützt, wurde 2024 als "Gartner Cool Vendor" ausgezeichnet und von den Cybersecurity Breakthrough Awards zur Insider Threat Detection Platform of 2025 gekürt.

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