Straßburg (ots) -Am Dienstag, 3. November, um 20.15 Uhr im TV und bereits jetzt auf arte.tvDokumentarfilm von Árpád Bondy und Harald Schumann / RBB/ARTE, Árpád Bondy Filmproduktion / Deutschland 2026, 89 Min. / ErstausstrahlungDie europäischen Nato-Staaten wollen bis 2030 für mehr als 1,2 Billionen Euro neue Waffen kaufen. Diese Aufrüstung folgt jedoch planlos den nationalen Interessen, es fehlt die europäische Koordination. Harald Schumann und das Journalistenteam Investigate Europe decken auf, wie Europas größtes politisches Projekt im Strudel von Kleinstaaterei zum militärischen Risiko wird.> Zum Pressematerial (https://presse.arte.tv/programme/129977-000-A/)Im Anschluss folgt im Rahmen des Themenabends Europas neue Fronten (https://presse.arte.tv/kollektionen/RC-028299/) am 3. November:Finnland-Russland: Die neue Kriegsfront?Ab 21.45 Uhr | Ab 27. Oktober auf arte.tvDokumentation von Federico Lodoli / RAI/ARTE, GIOIA Avvantagiato / Italien 2026, 52 Min. / ErstausstrahlungDie 1.343 Kilometer lange finnisch-russische Grenze reicht vom Polarkreis bis zur Ostsee. Über Jahrzehnte hinweg wurde hier Misstrauen gehegt, doch das tat dem privaten und wirtschaftlichen Austausch keinen Abbruch. Doch seit dem Angriffskrieg auf die Ukraine und dem Nato-Beitritt Finnlands im Jahr 2023 geriet dieses Gleichgewicht ins Wanken.> Zur Vorabansicht (https://presse.arte.tv/programme/132034-000-A/)Putins Kriegsmaschinerie: Bedroht Russland Europas Sicherheit?Ab 22.40 Uhr | Ab 26. Oktober auf arte.tvDokumentation von Boris Benjamin Bertram/ DR Sales / Dänemark, Norwegen, Schweden 2026, 52 Min. / ErstausstrahlungBereitet sich Putins Russland auf eine langfristige Konfrontation mit Europa vor? Ein Rechercheteam entdeckt geheime Dokumente, spricht mit Nato-Kommandeuren, russischen Insidern und Frontsoldaten und untersucht militärische Aktivitäten entlang der Ostgrenze Europas. Eine investigative Spurensuche zwischen Abschreckung, Propaganda und Kriegsgefahr.> Zur Vorabansicht (https://presse.arte.tv/programme/133180-000-A/)Pressekontakt:Tonja von ThadenReferentin für Presse und PRtonja.von-thaden@arte.tv+33 3 90 14 28 742Original-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9021/6374141