Die Alte Leipziger erweitert ihre Services in der Berufsunfähigkeitsversicherung. Versicherte können einen möglichen BU-Fall nun digital anmelden. Zudem baut der Versicherer sein Angebot rund um die psychische Gesundheit aus. Der neue Service "e-Leistung" ergänzt nun die Palette der digitalen Prozesse der Alten Leipziger im Bereich der Berufsunfähigkeitsversicherung. Versicherte haben damit die Option, die erforderlichen Angaben für die Erstanmeldung eines möglichen Berufs- oder Arbeitsunfähigkeitsfalls ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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