FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
TurboC O.End Basket DE000HM0SXXX
TurboC O.End Basket DE000HM8VXXX
FactL O.End Basket 10 DE000PK6PXXX
TurboL O.End Basket 46,6733 DE000PL1YXXX
Call 15.01.27 Basket 100 DE000PL38XXX
AB/FROM ONWARDS 19.10.2026 15:00 CET
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INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
TurboC O.End Basket DE000HM0SXXX
TurboC O.End Basket DE000HM8VXXX
FactL O.End Basket 10 DE000PK6PXXX
TurboL O.End Basket 46,6733 DE000PL1YXXX
Call 15.01.27 Basket 100 DE000PL38XXX
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