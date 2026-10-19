Der Photovoltaik-Großhändler Densys pv5 will die Planung von Photovoltaik-Anlagen massiv beschleunigen. Dazu habe es seine digitale Plattform "Densys Connect" um das Tool "EasyPlan" erweitert. Es sei als neues Werkzeug für Installateure gedacht, um die Anfragen schneller zu einem fertigen Angebot umzuwandeln, teilte das Karlsteiner Unternehmen am Montag mit. Der Ansatz soll den klassischen Planungsprozess drastisch verkürzen. Er sei in weniger als zwei Minuten möglich, das Angebot könne so in unter fünf Minuten erstellt werden, sagt Steffen Binzel, Geschäftsführer von Densys pv5 auf Anfrage von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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