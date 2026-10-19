Das Verbundprojekt "biovolatil" untersucht, wie Biomasse-Anlagen so angepasst werden können, dass sie sich flexibel betreiben lassen. So könnten kommunale Versorger Schwankungen von Wind und Solar durch Bioenergie klimaneutral ausgleichen und sich autark aufstellen. Das Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik (Umsicht) untersucht in einem neuen Forschungsvorhaben, wie kommunale Energierzeuger Biomassekraftwerke flexibel einsetzen können. Hintergrund ist, mit der Bioenergie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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