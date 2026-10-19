Mehr als die Hälfte der kleinen und mittleren Unternehmen ab zehn Beschäftigten glaubt, durch den Einsatz von KI-Agenten mindestens zehn Prozent der operativen Routineaufgaben einsparen zu können. Das geht aus einer YouGov-Umfrage im Auftrag von Alibaba.com und dem Bundesverband E-Commerce und Versandhandel (bevh) hervor. Rund ein Drittel der befragten KMU bezeichnet administrative Überlastung als konkretes betriebliches Problem. Etwa 40 Prozent nennen Auftragsabwicklung und Kundenservice als besonders zeitintensive Bereiche. KI-Agenten können dort ansetzen, wo Unternehmen heute besonders viel ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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