München (ots) -Autorschaft, Transparenz und Verantwortung: Was bedeutet das mit Blick auf KI im Journalismus? Darüber wurde in diesem Jahr viel diskutiert, nachdem künstlich erzeugte journalistische Texte und politische Reden für heftige Diskussionen gesorgt hatten. KI verändert, wie Journalismus entsteht, verbreitet und genutzt wird. Was bedeutet das für seine Rolle in der Demokratie? Das Thema der TENDENZ 2.26 wird auf den diesjährigen MEDIENTAGEN München in vielen Panels aufgegriffen und passt zum 40. Jubiläum des Branchenkongresses.BLM-Präsident Dr. Thorsten Schmiege: "KI im Journalismus ist eine Frage der Verantwortung. Letztlich geht es nicht darum, ob ein Mensch oder die Maschine journalistische Texte optimiert oder gar ganz geschrieben hat. Es geht um die Frage, wie sich die Veränderung der Arbeit in den Medienhäusern auf Qualität und Glaubwürdigkeit im Journalismus auswirkt."Die aktuelle Ausgabe thematisiert Chancen und Herausforderungen der Bedeutung von KI für den Journalismus: Muss die Devise "Journalismus first, KI second" lauten, wie Stephan Weichert im Interview fordert? Was ist menschliches Schreiben noch wert? Darüber macht sich Dirk von Gehlen Gedanken. Wie kann Künstliche Intelligenz klug und effizient genutzt werden, um zum Beispiel in Regionalredaktionen die Renaissance des Lokalen zu fördern (Pauline Tillmann)? Was bringen KI-Detektoren, die wie ein Plagiatsjäger unterwegs sind (Kira Kramer)? Und welche KI-generierten Inhalte müssen nach der EU-KI-Verordnung eigentlich gekennzeichnet werden (Carolin Gierth).Im gesellschaftlichen Umgang mit KI-Inhalten hat sich bereits einiges verändert: Die Menschen sind an KI-Zusammenfassungen gewöhnt und übernehmen sie teilweise ungeprüft. Deshalb sind KI-Kompetenz und Quellenkritik zentrale Punkte für die Medienbildung der Zukunft.Jetzt die aktuelle Ausgabe (https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.blm.de%2Fde%2Fwir-informieren%2Fmagazin_tendenz%2Ftendenz-22026.cfm&data=05%7C02%7Cpetra.ragaller%40blm.de%7C3e2b5f017eb84eba49d508df2de8a2a6%7C0721e27459314d3ebe1df446b67c99f1%7C0%7C0%7C639280149322782013%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=jSDRKk1jIAoPXIFM2uJym5spv6XQCDgi2ZrROD%2Bmu9Q%3D&reserved=0) lesen und mehr darüber erfahren, wie Journalismus für Menschen und Maschinen künftig aussehen wird. Die Aufnahme in den Verteiler für den kostenlosen Bezug der TENDENZ (Print oder online) ist über die BLM-Website hier (https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.blm.de%2Fde%2Fwir-informieren%2Fmagazin_tendenz%2Faufnahme_verteiler_tendenz.cfm&data=05%7C02%7Cpetra.ragaller%40blm.de%7C3e2b5f017eb84eba49d508df2de8a2a6%7C0721e27459314d3ebe1df446b67c99f1%7C0%7C0%7C639280149322819146%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=nzzaexPDN4%2FK8NxZ0iJ%2Bu6YPfAc7G7HzG275EMJTFPI%3D&reserved=0) möglich.Pressekontakt:Bettina PregelStv. PressesprecherinTel. 089/63808-318bettina.pregel@blm.deOriginal-Content von: BLM Bayerische Landeszentrale für neue Medien, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62483/6374168