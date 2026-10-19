EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Symrise AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



19.10.2026 / 17:02 CET/CEST

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Symrise AG

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Erwerb eigener Aktien / 36.Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 12. Oktober 2026 bis einschließlich 16. Oktober 2026 wurden im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms der Symrise AG 137.000 Aktien erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms zum 02. Februar 2026 war mit Bekanntmachung vom 30. Januar 2026 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 mitgeteilt worden.

Die Aktien wurden wie folgt zurückgekauft:

Datum Anzahl der erworbenen Aktien % Anteil am Grundkapital Gewichteter Durchschnitts-preis (in EUR) Erworbenes Volumen (in EUR) Handelsplatz

(MIC-Code) 12.10.2026 5.618 0,00% 92,3785 518.982 AQEU 12.10.2026 5.425 0,00% 92,3284 500.882 CEUX 12.10.2026 2.519 0,00% 92,3109 232.531 TQEX 12.10.2026 15.438 0,01% 92,3513 1.425.720 XETA 13.10.2026 2.103 0,00% 96,1111 202.122 AQEU 13.10.2026 6.018 0,00% 96,1788 578.804 CEUX 13.10.2026 1.975 0,00% 96,1715 189.939 TQEX 13.10.2026 16.704 0,01% 96,1755 1.606.515 XETA 14.10.2026 1.901 0,00% 96,5402 183.523 AQEU 14.10.2026 6.894 0,00% 96,5335 665.502 CEUX 14.10.2026 1.922 0,00% 96,6015 185.668 TQEX 14.10.2026 16.583 0,01% 96,5390 1.600.906 XETA 15.10.2026 1.912 0,00% 99,1461 189.567 AQEU 15.10.2026 5.759 0,00% 98,8232 569.123 CEUX 15.10.2026 1.072 0,00% 99,1683 106.308 TQEX 15.10.2026 18.457 0,01% 98,8218 1.823.953 XETA 16.10.2026 2.068 0,00% 100,1547 207.120 AQEU 16.10.2026 5.897 0,00% 100,0758 590.147 CEUX 16.10.2026 1.510 0,00% 100,0677 151.102 TQEX 16.10.2026 17.225 0,01% 100,0694 1.723.696 XETA Gesamt 137.000 0,10% 96,7307

13.252.111



Die kumulierte Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms beginnend am 2. Februar 2026 bis einschließlich dem 16. Oktober 2026 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 4.655.518 Aktien.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem durch ein von der Symrise AG beauftragtes Kreditinstitut.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms stehen auf der Internetseite der Symrise AG unter https://www.symrise.com/de/investoren/aktienrueckkauf-2026/

Holzminden, 19. Oktober 2026

Symrise AG

Der Vorstand